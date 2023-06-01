РБК: Россия объяснила отказ от военных инспекций с Финляндией политическими изменениями

В Министерстве иностранных дел РФ пояснили, что возможность оформления новых двусторонних обязательств в области мер укрепления доверия и безопасности пока не рассматривается

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прекращение договора о военных инспекциях между РФ и Финляндией связано с изменением военно-политической обстановки. Возможность подписания новых совместных обязательств не просматривается, пишет издание РБК в четверг со ссылкой на МИД РФ.

"Возможность оформления новых двусторонних обязательств в области мер укрепления доверия и безопасности в настоящее время не просматривается", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что действие соглашения прекращается 1 июня.

Финское внешнеполитическое ведомство 23 мая сообщило о том, что Россия уведомила Финляндию о прекращении действия соглашения о проведении дополнительных военных инспекций.

О соглашении

Соглашение действовало с 2000 года и предусматривало проведение ежегодно двух инспекций: финскими военнослужащими в Западном военном округе РФ и российскими военными экспертами на территории Финляндии. Последний раз подобные мероприятия проводились в двустороннем формате до начала пандемии.

Это соглашение дополняло Венский документ, принятый в 2011 году участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предусматривает, в частности, широкий обмен информацией о вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, проведение инспекций, а также уведомление подписантами друг друга об определенных видах военной деятельности.