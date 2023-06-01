Молния
1 июня, 04:03,
обновлено 1 июня, 04:07

Посол РФ заявил об отказе Турции от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Алексей Ерхов объяснил такое решение небольшим количеством конфликтов между туристами, зафиксированных за прошлый сезон

МОСКВА, 1 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Турецкая сторона отказалась от идеи селить российских и украинских туристов в разные отели в этом сезоне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Время от времени то там, то здесь в социальных сетях встречаешь упоминания о неких конфликтных ситуациях, которые у наших туристов возникают с отдыхающими из Украины, Польши и других стран, - отметил дипломат. - По некоторым сведениям, перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую "сегрегацию" по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику".

Глава российского диппредставительства объяснил такое решение небольшим количеством конфликтов между туристами, зафиксированных за прошлый сезон, отметив, что расчет идет на сознательность туристов, которые приезжают в страну "отдыхать, а не дебоширить".

"Здесь важно понять одно: "сотрясение воздуха" в интернете, пусть даже с большим количеством "лайков", защитить ваши права не поможет. Если произошло что-то противоправное в отношении вас, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и генеральное консульство по телефону, который у вас должен быть. И только так. А досужие разговоры "к делу не пришьешь". При этом, конечно, нужно вести себя достойно, не поддаваться на провокации, не опускаться до хулиганства", - резюмировал посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЕрхов, Алексей Владимирович
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