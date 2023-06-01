Россия намерена расширять сотрудничество с АТР в сфере устойчивого развития

В МИД РФ сообщили, что Россию в Азиатско-Тихоокеанском центре по передаче технологий будет представлять Российский дом международного научно-технического сотрудничества

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва намерена углублять взаимодействие с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) в области устойчивого развития. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"16 мая в ходе 79-й сессии экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) наша страна, получив голоса большинства государств - членов комиссии, была избрана в состав Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологий (АТЦПТ). Высоко ценим оказанную партнерами в регионе поддержку, - отметили в МИД РФ. - Вопросы передачи технологий имеют практическое значение в контексте реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г., особенно в таком динамично развивающемся регионе, как АТР. Готовы активно расширять сотрудничество в этом направлении".

Как указали в дипведомстве, согласно принятому во взаимодействии с Минобрнауки решению, Россию в АТЦПТ будет представлять Российский дом международного научно-технического сотрудничества. "Организация, уже более 30 лет успешно действующая в данной сфере", - добавили в министерстве.