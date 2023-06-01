Лихачев заявил, что Россия ожидает расширенную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

По словам главы Росатома, в ней может принять участие гендиректор агентства Рафаэль Гросси

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Россия ожидает, что расширенная миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС, возможно, в ней примет участие Рафаэль Гросси. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам.

"Мы будем в дальнейшем продолжать поддерживать все действия генерального директора МАГАТЭ, ожидаем расширенную миссию, возможное присутствие Рафаэля Гросси на Запорожской атомной станции. И надо сказать, что наша позиция здесь едина, не только с гражданскими нашими партнерами, министерством иностранных дел, но и с министерством обороны, Росгвардией, вооруженными силами", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что Росатом прилагает все усилия, "чтобы не допустить каких бы то ни было эксцессов на ЗАЭС". Лихачев также отметил, что зарубежные партнеры России - Китай, Турция, Египет и многие европейские страны - с тревогой следят за ситуацией на ЗАЭС и разделяют озабоченности, которые Гросси обсуждал на площадке ООН.