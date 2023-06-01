1 июня, 08:17,
обновлено 1 июня, 08:17
Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент России также осведомлен о мерах по обеспечению людей временным размещением

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минобороны, погранслужба, ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекине, в том числе о мерах по обеспечению людей временным размещением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", - рассказал Песков журналистам. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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