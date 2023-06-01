1 июня, 08:17,
обновлено 1 июня, 08:35
Единый день голосования

Заявки на использование ДЭГ на федеральной платформе подали 24 региона

Единый день голосования пройдет 10 сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе на выборах в сентябре планируют 24 региона. Об этом в четверг на заседании Центризбиркома РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"На сегодняшний день на использование ДЭГ [в сентябре] подали заявки 24 региона, на федеральной платформе", - сказала Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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