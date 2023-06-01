Грызлов: РФ и Белоруссия достойно противостоят нападкам Запада на семейные ценности

По словам посла России в Минске, в РФ и Белоруссии вопросы благополучия семьи "всегда были в числе главных общенациональных приоритетов"

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Российское и белорусское общество дает достойный ответ на агрессивные попытки Запада навязать странам свое видение института семьи и воспитания детей. Об этом в четверг заявил посол России в Минске Борис Грызлов в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей.

Грызлов подчеркнул, что в России и Белоруссии вопросы благополучия семьи "всегда были в числе главных общенациональных приоритетов" и молодое поколение будет играть ключевую роль в жизни государств.

"Мы видим агрессивные попытки Запада навязать нам свое видение института семьи и воспитания наших детей. Цели вполне очевидны - дискредитировать нашу культуру, ценности, традиции и историческую память, сделать молодежь своими союзниками, а не патриотами своего отечества. Реализация этих планов встречает достойный ответ со стороны не только государственных органов, но и, что более важно, самого российского и белорусского общества", - указал российский дипломат в комментарии, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В РФ и Белоруссии, продолжил он, прекрасно понимают, что общее культурно-цивилизационное пространство обеих стран настолько богато и уникально, что нет никакой необходимости "в импорте чужих извращенных представлений об устройстве семьи".

В этой связи, обратил внимание посол, важно дать российским и белорусским детям возможность лично, а не через интернет узнать не только свою страну, но и братский народ и государство, общую историю и культуру. Для этого в странах ведется активная работа: для победителей различных конкурсов и олимпиад организуют культурно-развлекательные поездки, важные проекты успешно реализуются совместно с белорусскими общественными организациями, благотворительными фондами, а также православной церковью. В том числе эти проекты направлены на помощь детям Донбасса.

"Активную работу ведет Свято-Елисаветинский монастырь в Минске, который занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов в детские учреждения Донбасса, - продолжил Грызлов. - Международный благотворительный фонд Юрия Розума при содействии посольства организует музыкальные концерты с участием талантливых российских и белорусских детей с особенностями развития. В этом году по линии Белорусского и Российского фонда мира будет воплощен в жизнь совместный проект "Мой любимый город-побратим", который объединит учащихся сотен школ из Союзного государства".