Лавров в Кейптауне проводит встречу с главой МИД Индии

Глава МИД РФ принимает участие в СМИД БРИКС

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проводит встречу на полях совещания глав МИД (СМИД) БРИКС с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

В начале встречи министры тепло поприветствовали друг друга. Джайшанкар поинтересовался у российского коллеги о его африканском турне и рассказал, что также три недели назад был в Мозамбике, откуда Лавров прибыл в ЮАР. Ранее глава МИД РФ посетил Кению и Бурунди.

Глава российской дипломатии в четверг - пятницу принимает участие в СМИД БРИКС в Кейптауне. Также у Лаврова на полях СМИД запланирован ряд двусторонних встреч.