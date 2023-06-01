1 июня, 08:26

Лавров в Кейптауне проводит встречу с главой МИД Индии

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ принимает участие в СМИД БРИКС

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проводит встречу на полях совещания глав МИД (СМИД) БРИКС с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

В начале встречи министры тепло поприветствовали друг друга. Джайшанкар поинтересовался у российского коллеги о его африканском турне и рассказал, что также три недели назад был в Мозамбике, откуда Лавров прибыл в ЮАР. Ранее глава МИД РФ посетил Кению и Бурунди.

Глава российской дипломатии в четверг - пятницу принимает участие в СМИД БРИКС в Кейптауне. Также у Лаврова на полях СМИД запланирован ряд двусторонних встреч. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиКенияМозамбикИндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация