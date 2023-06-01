В ФСБ заявили, что Запад через разведсообщество активно работает над разобщением стран СНГ

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Запад активно действует через спецслужбы и эмиссаров с целью разобщения стран, входящих в Содружество Независимых Государств. Об этом заявил в четверг на встрече участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ (СОРБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко председатель СОРБ, директор ФСБ России Александр Бортников.

"США и Великобритания активно работают на разобщение стран Содружества. Силами разведсообщества и представительств ведут работу с политическими и экономическими элитами государств СНГ, под угрозой вторичных санкций либо обещаний преференций стараются вбить клин между нашими странами", - сказал он.