В ДНР сообщили, что ВСУ усилили разведку с помощью беспилотников на донецком направлении

Украинские силы также активизировали действия диверсионно-разведывательных групп, заявил советник врио главы республики Ян Гагин

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские боевики активизировали разведку с помощью малой беспилотной авиации в прифронтовых районах и в том числе, на донецком направлении. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация на донецком направлении фронта, на участке Донецкой Народной Республики, схожа с другими направлениями, практически со всей линией фронта. <...> Противник активизировал разведку с помощью малой беспилотной авиации", - сказал он.

Гагин также добавил, что ВСУ сейчас активизировали действия диверсионно-разведывательных групп, есть попытки проникновения на российскую территорию, усилились ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам прифронтовой зоны. По словам советника врио главы ДНР, обстрелы российских территорий продолжаются ежедневно, страдают гражданские люди, причем военных целей у этих обстрелов нет.