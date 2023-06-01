1 июня, 08:31
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ усилили разведку с помощью беспилотников на донецком направлении

Украинские силы также активизировали действия диверсионно-разведывательных групп, заявил советник врио главы республики Ян Гагин

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские боевики активизировали разведку с помощью малой беспилотной авиации в прифронтовых районах и в том числе, на донецком направлении. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ситуация на донецком направлении фронта, на участке Донецкой Народной Республики, схожа с другими направлениями, практически со всей линией фронта. <...> Противник активизировал разведку с помощью малой беспилотной авиации", - сказал он.

Гагин также добавил, что ВСУ сейчас активизировали действия диверсионно-разведывательных групп, есть попытки проникновения на российскую территорию, усилились ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам прифронтовой зоны. По словам советника врио главы ДНР, обстрелы российских территорий продолжаются ежедневно, страдают гражданские люди, причем военных целей у этих обстрелов нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация