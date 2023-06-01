Рябков: по итогам встречи глав МИД стран БРИКС обнародуют внушительный итоговый документ

Как отметил замглавы МИД РФ, "все страны, входящие в БРИКС, суверенны и независимы"

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Внушительный документ будет обнародован по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Кейптауне, сообщил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ожидания мои позитивны. Согласован очень внушительный и важный итоговый документ. Он будет обнародован после того, как министры закончат свои контакты и проведут во всех форматах свои мероприятия", - сказал он журналистам в Кейптауне, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи.

"БРИКС движется вперед, БРИКС демонстрирует свою силу и востребованность. Это, наверное, центр притяжения многополярного мира. Многие страны проявляют интерес к тому, чтобы присоединиться к БРИКС и выработать, наверное, схемы, которые позволят приобщиться не только к практическому сотрудничеству, что само по себе важно, но и к политическим пониманиям, договоренностям, которые у нас есть в этом формате", - отметил замминистра.

Он подчеркнул: "Важно, что все страны, которые направили сюда экспертов и проводили переговоры по подготовке итогового документа, не просто привержены БРИКС, а демонстрируют твердую настроенность и четкое понимание того, что это один из главных современных форматов, одна из главных площадок, которыми нужно пользоваться для того, чтобы гарантировать и обеспечивать национальные интересы и свой суверенитет".

Рябков отметил, что "все страны, входящие в БРИКС, суверенны и независимы". "Это мощнейшие державы, которые полностью отдают себе отчет в собственных национальных интересах. Я уверен, что они не поддадутся этим спекуляциям противников и продолжат работу по конструктивной созидательной повестке дня", - сказал он.