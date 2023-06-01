Грызлов заявил, что Запад предпочитает обвинять Россию в "похищениях" детей Донбасса

Как добавил посол РФ в Белоруссии, развязанный Украиной геноцид населения Донбасса за девять лет унес жизни сотен детей

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Страны Запада вместо того, чтобы помогать детям, оказавшимся под украинскими обстрелами в Донбассе, пытаются переложить вину на Россию, обвиняя ее в неких "похищениях" несовершеннолетних. Об этом в четверг заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в связи с Международным днем защиты детей.

По словам Грызлова, развязанный Украиной геноцид населения Донбасса за девять лет унес жизни сотен детей, ранения же в ходе конфликта получили в десятки раз больше человек. "Эти убийства годами творятся у всех на глазах, но западные СМИ и политики о них молчат. Более того, пытаются переложить вину на Россию, обвиняя нашу страну в неких "похищениях" и "принудительном перемещении" несовершеннолетних. Хотя в действительности эти дети были спасены от геноцида, который ведет преступный киевский режим", - подчеркнул он в комментарии, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В России, продолжил Грызлов, эти дети получают всю необходимую помощь и социальную поддержку, никто не препятствует их общению с родственниками. "Наоборот, соответствующие российские службы, прежде всего аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, предпринимают колоссальные усилия по воссоединению детей с их родителями, если они обнаруживаются. В буквальном смысле ни один конкретный случай не остается без внимания", - пояснил российский дипломат.

"Что же мы видим на практике со стороны Украины и Запада? - продолжил Грызлов. - Антироссийские вбросы в СМИ, наигранную истерику политиков и псевдозащитников прав детей, которые ровным счетом ничего не сделали, чтобы облегчить их судьбу. Очевидно, в их картине мира детей следует оставить прямо в зоне боевых действий, под ударами украинской артиллерии, под натовскими пулями и снарядами".

Таково, по его словам, истинное лицо западных "гуманистов", ведущих войну до последнего украинца. "Именно так объявившие себя цивилизованными страны ЕС и НАТО встречают Международный день защиты детей, до которых им, по сути, нет никакого дела", - заключил он.