1 июня, 09:02

Рябков: на полях СМИД БРИКС запланирована встреча главы МИД Саудовской Аравии с Лавровым

Как отметил замглавы МИД РФ, "вопрос расширения БРИКС обсуждается уже определенное время"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом запланирована на полях встречи глав МИД стран БРИКС, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о будущем расширении объединения, замминистра напомнил, что "вопрос расширения БРИКС обсуждается уже определенное время".

"Сейчас не тот момент, когда мы будем говорить об определенных кандидатах. Министры проведут встречу на полях. Я так понимаю, что и [глава МИД Саудовской Аравии Фейсал] бен Фархан [Аль Сауд] тоже здесь, в Кейптауне, и намечена встреча с Лавровым", - рассказал Рябков.

"Есть несколько очень сильных кандидатов для вступления в БРИКС, и Саудовская Аравия в их числе. Мы, безусловно, поддерживаем их кандидатуру и будем делать максимум для того, чтобы процесс выработки параметров, критериев для приема новых членов не затягивался", - подчеркнул Рябков. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаудовская АравияРябков, Сергей АлексеевичСауд, Сауд аль-Фейсал, Аль
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