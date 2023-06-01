Пушилин считает, что предпосылки к конфликту на Украине начались еще после смерти Сталина

По мнению врио главы ДНР, после развала СССР у украинских националистов появился шанс взять реванш

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Предпосылки к современному конфликту на Украине возникли не в 2014 году на "майдане", а после смерти Иосифа Сталина в 1953 году и прихода к власти Никиты Хрущева, который амнистировал осужденных украинских националистов. Такое мнение высказал в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Первое заблуждение, которое мы часто слышим, что все началось в 2014 году. Все началось гораздо раньше <...>. Мое глубокое убеждение, [все] началось после смерти Сталина, как Хрущев пришел к власти. Радикальный костяк сформировался в те годы, когда пособники фашистов были реабилитированы, они смогли перебраться и очень хорошо устроиться в Канаде и ряде других стран", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?". По мнению Пушилина, после развала СССР у украинских националистов появился шанс взять реванш.

Пушилин также подчеркнул, что родным языком для жителей республики является русский. "Мы его [украинский язык] никогда в Донецке не любили. Наш родной язык русский, мы не стесняется этого. С 2014 года на этом [украинском] языке нас убивают, дают приказы в отношении наших людей. Мы имеем право к нему относиться негативно", - сказал он.

При этом Пушилин отметил, что в Херсонской и Запорожской областях ситуация другая: многие жители разговаривают на украинском языке. По мнению врио главы ДНР, этим людям не стоит "навязывать русификацию".