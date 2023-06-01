Пушилин считает, что всю территорию Украины нужно освобождать

Врио главы ДНР отметил, что это связано с тем, что противник все равно будет наносить удары по мирному населению

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что всю территорию Украины нужно освободить, чтобы обезопасить население от ударов противника.

"Возможно ли представить, что мы согласно поставленным задачам освобождаем территорию полностью ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и на этом все останавливается? Наши оппоненты остановятся? Кто-то может себе это представить? Я не могу", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?".

Пушилин отметил, что это связано с тем, что противник все равно будет наносить удары по мирному населению. При этом врио главы республики уточнил, что, вопреки расхожему мнению, не следует отдавать западные территории другим странам. "Не разбазаривайте территории. Они очень дорого доставались. <...> Если такое решение примут, это будет плацдарм для следующей атаки на Россию", - добавил он.