1 июня, 10:00,
обновлено 1 июня, 10:17

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Российский лидер отметил, что союзнические отношения между РФ и Арменией продолжают развиваться, несмотря на непростую ситуацию в мире

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, отметив, что, несмотря на непростую ситуацию в мире, союзнические отношения между Москвой и Ереваном по-прежнему развиваются. Текст послания опубликован в четверг на сайте главы армянского правительства.

"Уважаемый Никол Воваевич. Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Высоко ценю конструктивный диалог, установившийся между нами. Важно, что, несмотря на непростую международную обстановку, союзнические отношения между Россией и Арменией продолжают успешно развиваться. Рассчитываю на продолжение совместной работы с вами по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки", - говорится в послании. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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