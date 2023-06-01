МИД РФ назвал абсурдными заявления Финляндии о "нарушении" Россией Венской конвенции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Заявление финской стороны о якобы нарушениях Россией Венской конвенции о дипломатических отношениях просто абсурдны. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Данное заявление финской стороны звучит просто абсурдно. Удивительно, что, когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственного попрания Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в комментарии.