В МИД РФ заявили, что российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Загранучреждения России в Соединенных Штатах работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений, оказываемого на них психологического давления, вербовочных подходов американских спецслужб, - подчеркнула дипломат. - Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти".