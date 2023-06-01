1 июня, 10:20,
обновлено 1 июня, 10:35

В МИД РФ заявили, что российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Загранучреждения России в Соединенных Штатах работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений, оказываемого на них психологического давления, вербовочных подходов американских спецслужб, - подчеркнула дипломат. - Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти". 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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