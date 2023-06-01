Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили задачи урегулирования в Судане и Йемене

Стороны также рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества в соответствии договоренностями, достигнутыми ранее на высшем уровне

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили в четверг на полях министерского совещания БРИКС в ЮАР задачи урегулирования военно-политических конфликтов в Судане и Йемене, а также нормализации ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Проведена также обстоятельная сверка часов по актуальной международной и ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования военно-политических конфликтов в Судане и Йемене, а также нормализации ситуации в Сирии и вокруг нее с учетом возобновления участия САР в деятельности Лиги арабских государств в свете решений недавнего общеарабского саммита в Джидде", - указали в министерстве.

Также в дипведомстве отметили, что стороны обсудили приоритетные вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества в соответствии договоренностями, достигнутыми ранее на высшем уровне. "При этом был подтвержден настрой Москвы и Эр-Рияда на углубление политического диалога и уплотнение координации в ООН и на других многосторонних площадках", - добавили в МИД РФ.