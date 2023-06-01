Выборы губернатора Псковской области назначили на 10 сентября 2023 года

Действующий губернатор региона Михаил Ведерников будет участвовать в предстоящих выборах

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания в четверг на очередной сессии согласовали предложенную региональным избиркомом дату выборов губернатора Псковской области. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года, 10 сентября, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"Выборы губернатора Псковской области состоятся 10 сентября 2023 года - соответствующее постановление депутаты областного собрания приняли на сессии", - отмечается в сообщении.

В начале декабря прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности принять участие в избирательной кампании главы региона. Тогда он также добавил, что за время руководства регионом у него вместе с командой "многое получилось сделать". Члены псковского регионального отделения "Единой России" 21 апреля поддержали кандидатуру Ведерникова для участия в предварительном партийном голосовании по определению кандидата для участия в выборах главы региона.