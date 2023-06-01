Песков сообщил о запрете на использование айфонов в служебных целях для сотрудников АП

Пресс-секретарь президента отметил, что полученная ФСБ информация о слежке через технику Apple "заслуживает внимания"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудникам Администрации президента России запрещено использовать в служебных целях айфоны, такая практика неприемлема, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, [в Администрации президента РФ] все понимают, что все эти гаджеты (айфоны - прим. ТАСС) абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем, они абсолютно прозрачны. Конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, запрещено ли в Администрации президента пользоваться айфонами в личных целях, пресс-секретарь сказал: "Не секрет, что в личных целях, конечно, многие продолжают пользоваться айфонами, достаточно многие".

Песков также привел статистику и уточнил, что "процентов 20-30 пользуются айфонами, а процентов 80-70 пользуются андроидами". При этом он отметил, что полученная ФСБ информация о слежке через технику Apple "заслуживает внимания". "Я знаю, что кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться", - добавил он.

В ответ на просьбу уточнить, планируется ли ввести запрет для сотрудников Администрации на использование айфонов и в личных целях, Песков сказал: "Это виднее специальным службам, все будет зависеть от их рекомендаций".

Ранее в четверг на сайте ФСБ было опубликовано сообщение Центра общественных связей ФСБ России, где сообщалось, что ведомство вскрыло разведывательную акцию США, проводимую через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.