1 июня, 11:33,
обновлено 1 июня, 12:02

Песков заявил, что Россия в рабочих документах НАТО всегда фигурировала как противник

Возможное появление новых таких документов у НАТО пресс-секретарь связал с тем, что "существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран - членов альянса в этом (украинском - прим. ТАСС) конфликте"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс в своих рабочих документах никогда не отказывался считать Россию противником, а сейчас растет степень вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией.

"Поверьте, в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и там, в рабочих документах, всегда содержались планы по противодействию нашей стране. Это не новация", - сказал представитель Кремля.

Возможное появление новых таких документов у НАТО Песков связал с тем, что "существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран - членов альянса в этом (украинском - прим. ТАСС) конфликте". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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