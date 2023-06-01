Песков заявил, что Россия в рабочих документах НАТО всегда фигурировала как противник

Возможное появление новых таких документов у НАТО пресс-секретарь связал с тем, что "существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран - членов альянса в этом (украинском - прим. ТАСС) конфликте"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс в своих рабочих документах никогда не отказывался считать Россию противником, а сейчас растет степень вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией.

"Поверьте, в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и там, в рабочих документах, всегда содержались планы по противодействию нашей стране. Это не новация", - сказал представитель Кремля.

Возможное появление новых таких документов у НАТО Песков связал с тем, что "существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран - членов альянса в этом (украинском - прим. ТАСС) конфликте".