1 июня, 11:32

Песков: Путин получает доклады о росте числа желающих служить в армии по контракту

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получает доклады об увеличении количества желающих поступить на контрактную службу в армии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту", - сказал представитель Кремля. "Это, действительно, так", - подчеркнул он.

"Отрадно это видеть и слышать", - считает Песков. 

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