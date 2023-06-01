Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Как отметил пресс-секретарь президента, решение связано с тем, что это море стало внутрироссийским

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Денонсация Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива связано с тем, что это море стало внутрироссийским, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По Азовскому морю - там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", - сказал представитель Кремля, комментируя денонсацию Госдумой соответствующего российско-украинского договора.

Песков сказал, что не может точно ответить на вопрос, планируется ли денонсировать еще какие-либо соглашения с Украиной.