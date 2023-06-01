МИД РФ: попытки Запада нацеливать Украину на противостояние с Россией обречены на провал

Любые попытки Запада вооружать ВСУ и нацеливать Киев на продолжение противостояния с РФ обречены на провал, заявили в МИД России. Там добавили, что Запад неприкрыто поддерживает политику Киева на физическое устранение этнических русских.

Как отметили в ведомстве, Москва констатирует, что Зеленский превратил Украину в новый Афганистан. Неонацистские настроения и стремление способствовать эскалации украинского конфликта сильны сегодня в Европе как никогда, заявили в МИД РФ.

Там добавили, что горькие плоды бездумной эскалации конфликта на Украине будут в итоге пожинать не американцы, а слепо следующие в русле их политики европейцы.