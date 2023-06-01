1 июня, 11:40

МИД РФ сообщил о вероятной передаче Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16

Дания и Нидерланды, вероятнее всего, передадут Украине истребители F-16 - МИД РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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