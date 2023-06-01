Захарова: коалициями танков и истребителей США продвигают себя на рынке вооружений Европы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. США, продвигая любого рода "танковые" или "истребительные" коалиции, заботятся в первую очередь о расширении собственного присутствия на европейском рынке вооружений. Горькие плоды будут в итоге пожинать европейцы, говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"На самом деле за пафосными словами американцев скрывается банальное стремление извлечь из этого максимальную выгоду. Ни для кого не секрет, что США, продвигая любого рода "танковые" или "истребительные" коалиции, пекутся прежде всего о расширении собственного присутствия на европейском рынке вооружений. Эти усилия Вашингтона уже нанесли ущерб глобальной экономике и сказались на благосостоянии населения многих стран далеко за пределами Европы. Горькие плоды бездумной эскалации конфликта на Украине будут в итоге пожинать не американцы, а слепо следующие в русле их политики европейцы", - отметила дипломат.