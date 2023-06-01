Кремлю нечего сказать про идею провести мирную конференцию по Украине в Париже

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о намерении президента Франции Эмманюэля Макрона провести в Париже саммит по Украине.

"Я вам предлагаю ознакомиться со вчерашним брифингом, вчера этот вопрос звучал, мы уже на него отвечали", - сказал Песков в четверг в беседе с журналистами. Днем ранее он комментировал информацию о проведении саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. По словам представителя Кремля, Москва скептически относится к проведению данного мероприятия, поскольку полноценный политический процесс невозможен в разделенной Европе.

В среду газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит, посвященный конфликту на Украине. Как отмечает издание, пока нет четкого списка возможных участников саммита, но европейские чиновники стремятся привлечь к участию Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны.