Начальник УМВД по Липецкой области подал рапорт об отставке после критики министра

Владимир Колокольцев ранее критиковал Олега Латунова за просчеты в работе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Начальник управления МВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об освобождении от должности после критики от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, связанной с просчетами в работе. Об этом ТАСС в в четверг сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что 30 мая состоялось заседание коллегии МВД России, посвященное вопросам профессиональной подготовки личного состава, где были озвучены результаты проверок территориальных органов МВД России, в том числе УМВД России по Липецкой области. "Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке. 31 мая начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", - сказала Волк.

Она добавила, что министр предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество подготовки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в особых условиях.

Латунов родился в 1972 году в селе Поды Черноярского района Астраханской области. В декабре 2019 года возглавил УМВД по Липецкой области.