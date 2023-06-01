ФСБ заявила, что США и Британия стимулируют терроризм для военного освоения территории СНГ

Глава ведомства Александр Бортников сообщил о наличии информации о переброске при участии западных спецслужб на Украину и к северной афганской границе боевиков "Исламского государства" и других аналогичных формирований

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Великобритания и США стимулируют рост террористических угроз у границ СНГ с целью военного освоения его территории. Об этом заявил в четверг в Минске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

"На военное освоение пространства СНГ также нацелено стимулирование американцами и британцами роста террористических угроз на наших рубежах. Располагаем сведениями о переброске при участии западных спецслужб на Украину и к северной афганской границе боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) и других аналогичных формирований", - сказал он.

"Не вызывает сомнений, что за действиями боевиков вновь будут стоять натовцы, которые уже сегодня настойчиво предлагают нашим партнерам помощь в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Бортников.