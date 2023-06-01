Мишустин поддержал выдвижение Никитина на выборах губернатора Нижегородской области

Премьер-министр отметил, что регион содействует росту ВРП, привлечению частных инвестиций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал выдвижение действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на предстоящих выборах главы региона.

"Здорово, что вы используете всю линейку [финансовых инструментов], которую правительство, государство предоставляет именно для того, чтобы сделать людям жизнь более комфортной, удобной. Хочу в этом смысле констатировать, что по всем показателям мы видим, что параметры, заложенные по достижению целей национального развития, поставленные нашим президентом по выполнению национальных проектов, государственных программ - [по ним] Нижегородская область - один из лидеров. Это не может не радовать", - отметил Мишустин на двусторонней встрече с нижегородским губернатором.

"У вас скоро выборы. Знаю, что вы в том числе выдвинули свою кандидатуру, с президентом об этом говорили. Я хочу вам пожелать удачи", - добавил глава правительства.

"Уверен, что те, кто здесь проживают, достойно оценят все то, что сегодня происходит на всех направлениях социально-экономического развития", - отметил премьер. Он поблагодарил своего визави за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной России". "Нижегородская область в этом смысле один из флагманов промышленного производства, НИОКРов, очень высокого уровня инженерного образования", - констатировал Мишустин, отметив, что регион содействует росту ВРП, привлечению частных инвестиций. Глава кабмина добавил, что регион ищет, какие решения можно было бы интегрировать в копилку идей по программному обеспечению в цифровизации промышленности.

Премьер-министр обсудил с главой Нижегородской области реализацию инфраструктурных проектов, в первую очередь в области транспорта, ЖКХ и соцобслуживания. Он отметил, что регион является одним из лидеров по уровню качества жизни людей.

Перечень приоритетных проектов

Никитин в свою очередь рассказал, что в области сформирован перечень приоритетных проектов, которые работают на рост валового регионального продукта и экономики в целом. "Нижегородская область - это лакмусовая бумажка, по нам можно судить, как страна в целом справляется с барьерами и вызовами", - сказал Никитин.

По его данным, рост ВРП области в 2022 году превысил среднероссийский уровень, промышленность также в целом выросла, несмотря на "проседание" ряда отраслей. "Объем инвестиций у нас вырос за прошлый год на 0,8%. За квартал мы наблюдаем 8%, что особенно радует, это внебюджетные частные инвестиции - 27%", - уточнил губернатор, подчеркнув, что инвестиции растут не только в среднем бизнесе, но и в малом.

Реформа городского электрического транспорта

Никитин рассказал премьер-министру и о проекте развития нижегородской агломерации и развитии метрополитена. По его словам, для Нижнего Новгорода это эпохальное событие. Отдельное внимание он уделил реформе городского электротранспорта. Губернатор сообщил о том, что идет замена 149 км трамвайных путей, а также всех 170 трамваев. Инвестиции, в том числе ВЭБа составят 51 млрд рублей. "Я хочу сказать, что это, может быть, три-четыре раза в 100 лет делается. По большому счета, это как заново построить трамвайную сеть", - отметил Никитин. Он также проинформировал Мишустина о покупке в 2023 году 120 электробусов. "По большому счету у нас будет второй по величине парк электробусов в Европе после Москвы", - заметил глава региона.

Оценив усилия администрации региона по благоустройству города, Мишустин заметил, что транспортное обеспечение и развитая инфраструктура дают возможность людям чувствовать себя комфортно. "Я знаю очень много людей, которые с радостью посещают Нижний Новгород как туристы, просто в гости приезжают. Многие на работу сюда устраиваются. У меня есть знакомые, которые переехали работать, потому что здесь, в том числе, очень комфортно", - сообщил Мишустин.

Ледовая арена, больница и здравоохранение

Премьер также высказал мнение, что всего за несколько лет в области появились комфортные районы и потрясающие места. Он напомнил, что около 5 млрд рублей было выделено правительством на строительство ледового дворца спорта, а также 2 млрд - на капитальный ремонт детской клинической больницы. Никитин сообщил, что ледовая арена по плану должна быть закончена к марту 2025 года, однако работа идет с опережением графика.

"Мы надеемся, что это будет сделано в 2024 году", - сказал губернатор Нижегородской области. Что касается детской клинической больницы, то в текущем году будет сдано два корпуса, а к концу следующего года работа будет полностью завершена, отметил Никитин.

Мишустин пообещал поддержку в вопросе благоустройства территории вокруг ледового дворца. "Соответствующее поручение дам нашим коллегам", - заверил он. Премьер также пообещал рассмотреть возможность для опережающего финансирования модернизации первичного звена здравоохранения.