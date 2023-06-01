МИД РФ: Украина пытается получить выгоду, выставляя условия по вывозу российского аммиака

По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, Секретариат ООН продолжает спекулировать на теме аммиака РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Киев пытается выторговать дополнительные выгоды для себя, выставляя предварительные условия по вывозу российского аммиака. Об этом говорится в комментарии замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, опубликованном на сайте дипведомства в четверг.

"В Киеве как обставляли, так и продолжают обставлять вывоз российского аммиака различными предварительными условиями, пытаются буквально выторговать дополнительные выгоды, о чем открыто заявляют публично", - отметил он.

Замглавы МИД РФ добавил, что Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) продолжает спекулировать на теме российского аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий. Вершинин отметил, что экспорт аммиака является частью имеющихся договоренностей и должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского зерна, данная позиция неоднократно доводилась до ООН и представителей Турции и Украины как сторон черноморской инициативы.

"Тем удивительнее, что в Секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов, - заявил высокопоставленный дипломат. - Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо - аммиакопровод как не работал, так и не работает".

По словам Вершинина, связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием продолжают усугубляться, без решения этих проблем и вопроса с российским аммиаком речи о дальнейшем продолжении черноморской инициативы после 17 июля не идет. "Спустя без малого год после подписания "стамбульского пакета" экспорт российского аммиака так и не был налажен - ни через Вентспилс (порт в Латвии - прим. ТАСС), ни через Южный (порт Одессы - прим. ТАСС). В целом сохраняются и усугубляются все связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием, замороженными активами и так далее, - указал замминистра. - Без решения этой проблемы, а также четырех других, упомянутых мною, речи не идет не то что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении черноморской инициативы после 17 июля в принципе".