Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сингапура сотрудничество по информационной безопасности

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия двух стран на международной арене, в частности, в рамках системы ООН, указали в российском внешнеполитическом ведомсте

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Сингапура в России Премджит Садасиван обсудили взаимодействие стран в сфере международной информационной безопасности. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Было затронуто российско-сингапурское сотрудничество в межправительственной группе экспертов по изменению климата, а также обсуждены практические вопросы координации деятельности в сфере международной информационной безопасности", - указали в дипведомстве.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия двух стран на международной арене, в частности, в рамках системы ООН. "Подчеркнута центральная роль Организации в преодолении ключевых вызовов современности", - добавили на Смоленской площади.