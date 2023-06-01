Лавров: Запад шантажом пытается влиять на экономическое сотрудничество других стран

Глава МИД РФ отметил, что государства Азии, Африки и Латинской Америки тем временем укрепляют свои экономические позиции, демонстрируют готовность отстаивать национальные интересы

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Страны Запада путем санкций и шантажа пытаются влиять на экономическое сотрудничество суверенных государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав МИД (СМИД) БРИКС.

"Пока широко распространены проявления гегемонизма, односторонности, от этого страдают прежде всего глобальный Юг и глобальный Восток, Запад путем санкций и финансового шантажа упорно пытается влиять на выбор экономической модели и торговых партнеров суверенными государствами, ограничивая их возможности", - сказал он.

Министр добавил, что государства Азии, Африки и Латинской Америки тем временем укрепляют свои экономические позиции, демонстрируют готовность отстаивать национальные интересы. "Ускоряется становление более справедливого, полицентричного миропорядка, уходит в прошлое однополярный уклад, заточенный на создание привилегий для одной страны или для узкой группы стран путем навязывания всем остальным неких правил и стандартов, которые диктуются эгоистическими интересами и не учитывают коренные, основополагающие принципы международного права", - заявил глава дипведомства.

"Продолжаются попытки идеалогизировать международные дискуссии и многосторонние институты. Как результат, не решаются насущные для мирового сообщества задачи по выводу мировой экономики из кризиса, обеспечению ее устойчивого развития, согласованному реформированию мировой валютно-финансовой и торговой системы с учетом интересов глобального большинства", - заключил Лавров.