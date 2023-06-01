Лавров призвал cтраны БРИКС на фоне действий Запада совместно искать ответы на вызовы

Глава МИД РФ отметил, что речь идет о таких вызовах, как "попытки подрыва основ коллективной, равной и неделимой безопасности, региональные конфликты, международный терроризм, транснациональная преступность"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на фоне действий Запада должны искать совместные ответы на существующие вызовы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав МИД (СМИД) БРИКС.

"На фоне действий Запада наши страны должны активно искать универсальные совместные ответы на вызовы", - сказал Лавров. Он отметил, что речь идет о таких вызовах, как "попытки подрыва основ коллективной, равной и неделимой безопасности, региональные конфликты, международный терроризм, транснациональная преступность".

"Убежден, что в текущих условиях роль БРИКС в содействии решению глобальных проблем должна только возрастать, тем более что наше объединение остается примером подлинной многосторонности", - указал министр.

Лавров, чтобы "подчеркнуть многополярность", выступал на совещании на русском языке в отличие от других участников, говоривших на английском. В свою очередь представитель Китая, выступавший после Лаврова, также предпочел озвучить свое выступление на родном языке.