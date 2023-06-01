1 июня, 15:14,
обновлено 1 июня, 15:25
Военная операция на Украине

Медведев считает, что украинский режим ведет себя как террорист

© Официальный Telegram-канал Дмитрия Медведева

По словам зампреда Совбеза, спецоперация в значительной степени превратилась в контртеррористическую борьбу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинский режим ведет себя как террорист, а террористов нужно уничтожать, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области.

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Он добавил, что спецоперация по сути в значительной степени превратилась в контртеррористическую борьбу, нужно уничтожить осиное гнездо террористического киевского режима. "Контртеррористическая борьба - это по сути то, во что в значительной степени уже превратилась СВО. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей", - сказал зампред Совбеза.

По его словам, "ответ - понятно какой". "Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо, режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, он должен быть уничтожен", - подчеркнул Медведев.

Как заявил зампред Совбеза, США и страны Европы, поддерживающие киевский режим, по сути, встали на тропу войны с РФ. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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