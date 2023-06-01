Лавров: Россия рассчитывает обсудить на СМИД БРИКС подходы к расширению объединения

Как добавил глава МИД РФ, Москва надеется, что совместное заявление по итогам встречи "будет хорошим вкладом в подготовку декларации лидеров "пятерки" в августе в Йоханнесбурге"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Россия на заседании совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) рассчитывает сверить позиции по вопросу расширения этого объединения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, здесь, в Кейптауне, очень важно сверить наши подходы по всем этим вопросам и также по внутрибриксовской повестке дня, в первую очередь в том, что касается подхода к расширению нашего объединения", - сказал он на СМИД БРИКС.

"Рассчитываем, что подготовленное совместное заявление по итогам встречи, которое было согласовано шерпами, будет хорошим вкладом в подготовку декларации лидеров "пятерки" в августе в Йоханнесбурге", - добавил Лавров.

В апреле, как информировало агентство Bloomberg, посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что 13 государств уже формально запросили членство в БРИКС, еще 6 сделали это неформально.