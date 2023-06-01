Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о надеждах Украины вступить в НАТО

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, президент Украины рано или поздно поймет, что альянс во главе с США лишь используют украинцев против России, не желая вступать с ней в прямой конфликт

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно поймет, что НАТО во главе с США лишь используют украинцев против России, не желая вступать с ней в прямой конфликт. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Для Зеленского наступит отрезвление рано или поздно. В НАТО не раз давали понять, что вступление Украины - не приоритет для организации. Альянс во главе с США цинично использует украинцев как пушечное мясо в борьбе с Россией. Это реальность сегодняшних дней", - сказал Слуцкий, комментируя высказывания украинского лидера о том, что надежды Украины вступить в НАТО "становятся все более отдаленными".

Глава думского комитета напомнил о заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга, который, говоря о военной поддержке Украины, высказывался против прямого конфликта с Россией. "Однако принятие Киева в альянс на современном этапе подобные риски увеличивает в разы. А это, очевидно, не нужно ни Брюсселю, ни Вашингтону. Это третья мировая война", - отметил Слуцкий, указав при этом, что "де-факто против России Запад и так развязал через Украину прокси-войну и намерен вести ее до последнего украинца".

"Этот конфликт закончится, когда Украина поймет, что ее просто цинично использовали против России адепты западной гегемонии", - заключил депутат.

На проходящем в четверг в Молдавии саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что "украинцы не видят четкого положительного ответа о присоединении к ЕС и НАТО", а "надежды становятся все более отдаленными".