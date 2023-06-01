Захарова прокомментировала обвинения Кылычдароглу РФ во "вмешательстве" в выборы в Турции

По словам официального представителя МИД РФ, Россия не поступает так, как Запад, и не вмешивается во внутриполитические процессы других стран

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия не поступает так, как Запад, и не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на заявления кандидата от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшем место "вмешательстве России" в электоральные процессы.

"Намерены и далее вести планомерную работу с турецкой стороной по развитию всего комплекса наших отношений. Повторим, что мы не следуем примеру коллективного Запада и не стремимся вмешиваться во внутренние дела других государств", - указала она.