В СФ заявили, что в ДНР успеют провести выборы главы республики в установленные сроки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Выборы главы Донецкой Народной Республики (ДНР) будут проведены в установленные законом сроки - согласно предписаний ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" голосование должно пройти не позднее, чем через 45 дней со дня избрания законодательного органа субъекта РФ в правомочном составе. Об этом заявила ТАСС в четверг сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"Учитывая динамику и масштабность процессов подготовки к проведению выборов депутатов законодательного органа и органов местного самоуправления, проходящих сейчас в республике, можно с большой долей вероятности прогнозировать соблюдение сроков, установленных федеральным законодательством для выборов высшего должностного лица субъекта - главы Донецкой Народной Республики", - сказала она.