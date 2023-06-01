Миссия РФ заявила, что Европарламент приступил к зачистке информационного пространства ЕС

Постпредства России подчеркнуло, что ни одно общество не может функционировать без наличия различных мнений, беспристрастных дебатов и плюрализма в медиапространстве

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) приступил к зачистке информационного пространства ЕС в преддверии выборов в ЕП 2024 года. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии постпредства России при ЕС в связи с принятой Европарламентом 1 июня резолюцией о "борьбе с внешним вмешательством в демократические процессы".

"Брюссель продолжает курс на "закручивание гаек" в информационном пространстве под видом борьбы с дезинформацией и внешним вмешательством. Европарламент в последнее время проявляет особую трудоспособность в плане формулирования предложений по повышению эффективности контроля над общественным мнением. Принятая 1 июня 2023 года большинством голосов резолюция "О вмешательстве во все демократические процессы в ЕС, включая дезинформацию", которая в подаче евродепутатов призвана защищать свободу выражения, как ни парадоксально, состоит, по сути, из набора требований по усилению надзора и мониторинга за онлайн-платформами и медиаплощадками, запрету сотрудничества с компаниями ряда стран, введению санкций в отношении тех, кто не соблюдает правила игры", - отметили в российской миссии.

"Особое внимание авторы опуса уделили нашей стране. Россия представлена как главный источник дезинформации. Неудивительно, что никаких фактов, подтверждающих подобные обвинения, не предоставлено", - отмечается в комментарии.

"Одновременно поддержка так называемых независимых российских СМИ, распространение на третьи страны практик регулирования информпространства, усиление "голоса Евросоюза" в приоритетных регионах - это в глазах европарламентариев не является внешним вмешательством во внутренние процессы суверенных государств", - говорится в документе.

"Очевидно, что так называемая российская угроза, "защита демократии" - лишь предлоги для зачистки информпространства в преддверии выборов в ЕП в 2024 года. Подобные шаги свидетельствуют о неспособности евродепутатов к открытой конкуренции посредством честной борьбы за умы. О последствиях таких действий здесь не думают. Ни одно общество не может функционировать без наличия различных мнений, беспристрастных дебатов и плюрализма в медиапространстве. Даже если в ЕС сумеют запретить неугодные источники информации, убить запрос европейцев на альтернативную точку зрения Брюсселю не под силу", - отметили в российском постпредстве.