Глава Шебекинского округа рассказал, что доложил Путину обстановку

Владимир Жданов добавил, что 1 июня стало непростым днем для жителей, которых пришлось оперативно вывозить в пункты временного размещения

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов, которого президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества, рассказал о звонке главы государства и докладе по текущей ситуации.

"Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Жданов добавил, что 1 июня стало непростым днем для жителей Шебекинского округа, которых пришлось оперативно вывозить в пункты временного размещения. "Мы всей командой старались сделать так, чтобы это было безопасно, экономив время. Я считаю, что нам это сделать удалось. Это командная работа, очень благодарен теробороне Шебекинского городского округа, своим коллегам", - отметил глава округа.

По его словам, президент в разговоре спросил, какая нужна помощь округу. "Докладывая обстановку, которая у меня сегодня в округе сложилась, первое, что он (президент - прим. ТАСС) спросил, какая нужна помощь. Было очень приятно, потому что наш президент с нами", - добавил Жданов.