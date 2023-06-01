1 июня, 17:23,
обновлено 1 июня, 17:41

Песков подтвердил, что Путин 1 июня позвонил главе Шебекинского городского округа

Как сообщил представитель Кремля, глава государства по итогам разговора дал необходимые поручения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым после обстрелов ВСУ, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Да. Такой телефонный разговор тоже имел место", - ответил представитель Кремля на просьбу подтвердить, что президент совершил такой звонок. Ранее о разговоре сообщил Жданов.

"Необходимые поручения [по итогам разговора] даны", - добавил Песков.

Ранее в четверг сообщалось, что Путин своим указом наградил Жданова орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга.

С начала специальной военной операции Белгородская область, в том числе Шебекино, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. 1 июня Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали Шебекино из реактивных систем залпового огня "Град". По последним данным, пострадали более 10 человек. Российские войска сорвали попытку украинских формирований прорваться в Шебекино, сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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