Песков подтвердил, что Путин 1 июня позвонил главе Шебекинского городского округа

Как сообщил представитель Кремля, глава государства по итогам разговора дал необходимые поручения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым после обстрелов ВСУ, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Такой телефонный разговор тоже имел место", - ответил представитель Кремля на просьбу подтвердить, что президент совершил такой звонок. Ранее о разговоре сообщил Жданов.

"Необходимые поручения [по итогам разговора] даны", - добавил Песков.

Ранее в четверг сообщалось, что Путин своим указом наградил Жданова орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга.

С начала специальной военной операции Белгородская область, в том числе Шебекино, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. 1 июня Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали Шебекино из реактивных систем залпового огня "Град". По последним данным, пострадали более 10 человек. Российские войска сорвали попытку украинских формирований прорваться в Шебекино, сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.