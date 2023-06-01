Путин пожелал Воробьеву успеха на новых выборах губернатора Подмосковья

Президент отметил, что в Подмосковье "все показатели в норме, Московская область является лидером по социальным показателям, поэтому заделы хорошие"

ПОДОЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Московской области Андрею Воробьеву успеха на предстоящих в этом году выборах на новых срок полномочий руководителя региона, "если люди поддержат".

"Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддерживают, то желаю вам успехов дальнейших", - сказал глава государства на встрече с Воробьевым в четверг. Таким образом Путин ответил на просьбу губернатора о поддержке на выборах.

Президент обратил внимание на то, что в Подмосковье "все показатели в норме, Московская область является лидером по социальным показателям, поэтому заделы хорошие". При этом глава государства предупредил Воробьева, что потребуется активная работа с жителями региона. "Безусловно, что бы не было сделано, нужно активно работать с избирателями, с людьми, показывать, что и как удалось сделать, что не удалось объективно и по-честному надо говорить, показывать, что планируете сделать и за счет чего", - сказал он. Путин считает, что при такой работе с людьми "надо быть убедительным". "В целом в делах у вас так и получается, но нужно еще по-современному довести до людей и получить их поддержку", - считает президент. Он еще раз повторил, что в регионе "в целом все нормально".

53-летний Воробьев возглавляет Московскую область с 2012 года.

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Глава государства провел встречу с Воробьевым после того, как в День защиты детей побывал в детском реабилитационном центре в Подольске. Делясь впечатлениями, Путин заметил, что это очень важный объект "для этой огромной агломерации и для всей страны".

Особое внимание в разговоре с губернатором глава государства уделил решению проблем обманутых дольщиков. "Знаю, что у вас самым острым образом стоял вопрос с дольщиками", - отметил Путин, указав, что в Подмосковье было 117 тыс. таких людей. Он также напомнил об обещании Воробьева решить эту проблему в 2023 году. "Хотя оказалось, что ее решить невозможно при таком объеме проблемы. Знаю, что в целом ситуация исправляется", - сказал президент и поинтересовался, удастся ли все же решить проблему до конца года. Губернатор заверил, что в конце нынешнего года оставшиеся 12 тыс. дольщиков получат ключи от квартир, но еще какое-то время понадобится для достройки социальных объектов. Воробьев уточнил, что для сооружения жилья использовались деньги как региона, так и федерального центра. Путин уточнил, что Подмосковье вкладывает свои деньги в строительство, потому что "экономика в целом растет, ситуация улучшается в промышленности".

Воробьев попросил Путина поддержать проект Московской области "Парки в лесу", по которому, по его словам, облагораживаются значительные территории и создаются места для отдыха. "Поработайте с депутатами, потому что, я думаю, некоторые люди опасаются, что под этим предлогом начнется какая-либо строительная деятельность, поэтому нужны гарантии того, что леса будут облагорожены", - рекомендовал глава государства. "Парк и только парк", - заверил Воробьев.