Страны СНГ обсудили обзорный процесс по Договору о нераспространении ядерного оружия

В заседании приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, а также Исполнительного комитета СНГ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Представители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили в четверг в Минске на заседании Совместной консультативной комиссии СНГ по вопросам разоружения (СККР) вопросы обзорного процесса по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В заседании приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

"В ходе заседания была рассмотрена проблематика обзорного процесса по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в опубликованном в четверг сообщении МИД РФ по итогам мероприятия.

В дипведомстве также отметили, что стороны в ходе встречи обсудили основные итоги 10-й конференции по рассмотрению действия ДНЯО. "Отметили, что, несмотря на серьезные испытания, которым в последнее время подвергается режим, установленный ДНЯО, договор продолжает оставаться одной из основ глобальной архитектуры международной безопасности и режима нераспространения", - указали в министерстве.

"Следующее заседание СККР планируется провести в Москве в декабре 2023 года", - заключили в МИД РФ.