Лавров заявил о продолжении работы по теме расширения БРИКС

Глава МИД России отметил, что БРИКС - это организация, основанная на принципах равноправия и взаимного уважения

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Работа по расширению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) продолжается, подход формируется. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД (СМИД) БРИКС.

"Мы действительно обсуждали этот вопрос, я сегодня обсуждал его с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Что касается подхода БРИКС (к теме расширения - прим. ТАСС), то он пока формируется, развивается. Шерпы проинформировали нас о достигнутых на данный момент результатах", - сказал он.

Лавров также отметил, что БРИКС - это организация, основанная на принципах равноправия, взаимного уважения, консенсуса, невмешательства и строгого соблюдения Устава ООН. "Я думаю, БРИКС символизирует эволюцию многополярного мира, о котором говорят все чаще и чаще, и притяжение более чем десятка стран к БРИКС тому подтверждение", - заключил министр.