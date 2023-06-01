Очередное заседание Всемирного координационного совета состоится в Москве 14-15 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников пройдет в Москве 14-15 июня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства в четверг.

"В соответствии с федеральным законом "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" очередное 45-е заседание исполнительного органа Всемирного конгресса российских соотечественников - Всемирного координационного совета - состоится в Москве 14-15 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

В министерстве указали, что в мероприятии планируется участие замглавы МИД РФ, зампредседателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Михаила Галузина, представителей федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Московского дома соотечественника, фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

В ходе встречи планируется обсуждение подведение итогов мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли в более чем 120 странах мира, подготовку всемирной тематической конференции российских соотечественников по вопросу сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, а также вопросы участия соотечественников в предстоящем втором экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

В министерстве добавили, что о своей работе доложат председатели комиссий Всемирного координационного совета по защите законных прав и интересов соотечественников; вопросам защиты исторической правды и сохранения памяти о защитниках Отечества; продвижению русского языка, отечественной культуры и традиций; развитию СМИ и народной дипломатии; взаимодействию с молодежью диаспоры; содействию торгово-экономическому сотрудничеству и меценатству. "Также члены совета обсудят реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников", - резюмировали в МИД России.

"На полях встречи предусмотрено посещение парка "Патриот" и собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил России", - заключили в дипведомстве.