Посол РФ в Лондоне: отказ стран Африки следовать антироссийскому курсу раздражает Запад

Андрей Келин отметил, что Великобритания довольно внимательно следит и за взаимоотношениями РФ с африканскими странами, и за каждой поездкой главы российского МИД Сергея Лаврова в Африку

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Тот факт, что далеко не все африканские страны намерены следовать антироссийскому курсу, вызывает у избравшего этот курс коллективного Запада "нескрываемое раздражение". Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Вначале [в Лондоне] наблюдали с удивлением то, что далеко не все следуют в Африке антироссийскому курсу, который диктуют западные столицы, в частности Лондон. А теперь, когда убедились, что они (африканские страны - прим. ТАСС) и не намерены следовать этому курсу, это вызывает нескрываемое раздражение", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам дипломата, даже при обсуждении предстоящего саммита БРИКС в центре внимания британских средств массовой информации оказалось "не существо вопроса". "Среди местных СМИ истерику вызвало то, что южноафриканцы решили предоставить дипломатический иммунитет участникам [двух ключевых встреч в рамках БРИКС текущего года]", - объяснил Келин.

Он отметил, что Великобритания довольно внимательно следит и за взаимоотношениями РФ с африканскими странами, и за каждой поездкой главы российского МИД Сергея Лаврова в Африку. "Они тщательно пытались сбалансировать это какими-то своими шагами, но в основном направляли пока третьестепенных лиц туда с точки зрения внешней политики, заместителей министров, специалистов в торговой области. Результатов пока нет", - добавил российский посол.

Келин подчеркнул, что в африканском вопросе, так же как и в отношении к глобальному Югу, Москва находится с Лондоном "по разные стороны баррикад". "Взаимодействие с Африкой в Лондоне рассматривают только с точки зрения проведения собственных интересов и крайне недовольны тем, что африканские лидеры принимают российских представителей, нашего министра [иностранных дел Сергея Лаврова], воспринимают аргументацию нашу и понимают, что происходит сейчас на Украине", - заключил дипломат.

Турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Африки началось в конце прошлого месяца. 29-31 мая глава МИД России посетил Кению, Бурунди и Мозамбик, где провел переговоры с лидерами государств и руководством внешнеполитических ведомств.