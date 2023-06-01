Захарова: РФ рассчитывает, что Киргизия будет проводить сбалансированную языковую политику

Как отметила официальный представитель МИД России, Бишкек заверил, что законопроект о государственном языке не преследует цель отменить русский язык

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что власти Киргизии будут проводить сбалансированную языковую политику. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о принятии парламентом Киргизии законопроекта о государственном языке.

"Партнеры заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык. В связи с этим рассчитываем, что руководство Киргизской Республики в духе наших союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального, и который является языком межнационального общения на обширном пространстве Содружества Независимых Государств", - указала дипломат.

Захарова напомнила, что на изначальную редакцию законопроекта, представленную еще в 2021 году, последовали критические отзывы в киргизском обществе, в том числе со стороны русскоязычного населения республики, после чего в законопроект были внесены ранее отсутствовавшие положения, например, "о гарантиях всем этносам на сохранение и развитие родного языка". "В то же время в законопроект не вошла норма о недопущении ущемления прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка", - добавила она.

Официальный представитель дипведомства также указала на то, что закон в нынешнем формате "способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком". "Мы неоднократно обращали внимание киргизских коллег на то, что принятие закона может нежелательным образом сказаться на ситуации с правами нетитульного населения, в том числе наших соотечественников", - подчеркнула Захарова.