Эксперт заявила, что решения США по ДСНВ не означают отказ Вашингтона от договора

Соединенные штаты таким образом хотят подтолкнуть Россию к тому, чтобы вернуться к полному соблюдению соглашения, считает экс-замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Новые шаги США в отношении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не следует рассматривать как свидетельство того, что Вашингтон готов отказаться от него. Такое мнение высказала в четверг корреспонденту ТАСС бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО и экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер.

Она также отрицательно ответила на вопрос, означает ли нынешнее объявление Госдепартамента США, что возвращение к ДСНВ еще больше осложняется. "Нет. Эти меры принимаются в контексте международного договорного права, дабы подтолкнуть Российскую Федерацию к тому, чтобы вернуться к полному соблюдению Нового ДСНВ (так в США принято называть договор)", - считает экс-дипломат.

По ее мнению, "Соединенные Штаты привержены возобновлению полной имплементации Нового ДСНВ после того, как Россия готова будет поступить таким же образом". "Соединенные Штаты сохраняют искреннюю надежду на то, что Россия разделяет эту приверженность", - убеждена Готтемюллер.

"Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан завтра, 2 июня, выступает на Ассоциации по контролю над вооружениями, и ему будет что сказать на эту тему", - уверена специалист.

Россия и США заключили договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.